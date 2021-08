LIVE | Abdi Nageeye strijdt volop om medaille bij marathon, kansen op eremetaal voor baanrenners

Van Maasakker goud waard in finale: ‘Ik geloof het nog steeds niet, het is zo bizar’

6 augustus Twee weken lang stonden de Nederlandse hockeyvrouwen op eenzame hoogte in het Oi Hockey Stadium. Met twee treffers nam Caia van Maasakker de hoofdrol op zich, uitgerekend in haar laatste interland. ,,We hebben hem gewoon!”