Legende Shaun White met lege handen bij afscheid: ‘Feit dat hij er weer bij was, inspireert ons allemaal’

Snowboarder Shaun White is er bij zijn laatste optreden op de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te winnen. De 35-jarige Amerikaan, drievoudig olympisch kampioen, eindigde in de finale op de halfpipe in Zhangjiakou als vierde. White ging bij zijn laatste run onderuit en zag daardoor de kans op een medaille vervliegen.

,,Ik was mijn laatste run heel graag goed geëindigd, maar ik had wat last van mijn achterste been”, zei White, een icoon van het snowboarden, die na zijn laatste olympische optreden in huilen uitbarstte. “Misschien was het de druk, misschien vermoeidheid. Ik ben het snowboarden heel dankbaar, deze sport is de liefde van mijn leven. Het was een geweldige reis. Ik ben heel benieuwd waar deze sport heen gaat.”

Drievoudig olympisch kampioen White, die goud won bij de Spelen van 2006, 2010 en 2018 en vierde werd in 2014, kwam op het Genting Snow Park tot een hoogste score van 85,00 punten. Het goud ging naar de Japanner Ayumu Hirano, die in zijn laatste poging 96,00 scoorde. De 23-jarige Hirano had bij de vorige twee Spelen, in Sotsji en Pyeongchang, genoegen moeten nemen met zilver. In Zhangjiakou nam de Japanner de olympische titel over van White.

Volledig scherm Shaun White. © EPA

Het toonde volgens de Amerikaan aan dat de nieuwe generatie de macht heeft overgenomen in ‘zijn’ sport. ,,Ik hoef deze jongens nu niet meer te verslaan, ik wil ze juist gaan sponsoren”, zei de Amerikaan met de karakteristieke rode haren, die ook als zakenman succesvol is in de snowboardwereld. ,,Al die jongens waren zo aardig, ze klopten me op de rug en zeiden tegen me dat de tricks in onze sport zonder mij niet zo goed zouden zijn geweest.”

White werd de afgelopen maanden gehinderd door blessures en een coronabesmetting en plaatste zich pas in januari voor de Spelen.

Hirano sprak vol respect over de vijfvoudig olympiër. ,,Het feit dat hij er hier weer bij was, inspireert ons allemaal.” De Japanner verdreef in zijn laatste run de Australiër Scotty James (92,50 punten) van de eerste plaats. Het brons ging met 87,25 naar de Zwitser Jan Scherrer.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.