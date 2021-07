Leeuwinnen knallen bij debuut op Spelen meteen naar olympisch record

Elf uur naast elkaar in een vliegtuig, maar samen een taxi in? Vergeet het maar in Tokio

19 juli Atleten, officials en journalisten zijn de enige geluksvogels die de aankomende unieke Olympische Spelen in Tokio mogen meemaken. Verslaggevers van deze site belandden gisteren in een land dat verdwaald blijkt in een spinnenweb van protocollen.