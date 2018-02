Kramer masseert Nuis: 'Als ik morgen win, eh pik...'

Fietsende Kramer trotseert storm

Kramer masseert Nuis vóór gouden 1500: 'Als ik morgen win, eh pik...'

Massage by @SvenKramer86 before my 1500m 🙊 "als ik morgen win eh pik..." 🥇🥇 massage CHAMP 💪🏻 https://t.co/gvGGFB51o8

Wind houdt huis

Dat het waait in en om de olympische venues is genoegzaam bekend, maar vandaag houdt de wind ook écht huis. Laurent Dubreuil, de Franse schaatser, postte een foto op instagram waarbij de Koreaanse banner in het olympisch dorp volledig is gescheurd.

Valentijnsdag in Pyeongchang

Het is Valentijnsdag. Ook in Pyeongchang! Het al in 2016 getrouwde Amerikaanse ijsdanspaar Alexa Scimeca Knierim en Chris Knierim kusten er na hun olympische korte kür lustig op los!



Weetje! In Zuid-Korea leeft Valentijnsdag vandaag totaal niet. Het bestaat simpelweg niet. Op 14 februari krijgen mannen de cadeautjes. Alleen vrouwen verrassen dan hun liefdes. In Zuid-Korea is overigens elke 14de van de maand iets bijzonders. Zo is 14 juni bijvoorbeeld 'Kusdag' en 14 maart de dag dat mannen iets voor hun vriendinnen of vrouwen kopen.