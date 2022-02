Koninginnennummer met drie droomkandidaten voor goud: Wüst, Bowe en Takagi

Wie de winnares op de 1500 meter bij de vrouwen morgenochtend ook wordt, ze heeft een pracht van een verhaal te vertellen. Dat is op de Olympische Spelen natuurlijk altijd zo, maar de middelste afstand in Peking belooft een waar spektakel te worden.

Wordt het de grootste favoriete, Miho Takagi? De Japanse (27) is wereldrecordhouder en won dit seizoen alle drie de wereldbekerwedstrijden waaraan ze meedeed. Ze is een te grote schaatsster om zich alleen olympisch kampioene te mogen noemen op een teamonderdeel, ook al is de ploegenachtervolging in Japan het belangrijkste nummer.

Takagi moet het doen zonder de steun van bondscoach Johan de Wit, die in Peking nog in quarantaine zit na een positieve coronatest. Het was de laatste jaren juist de filosofie van de Nederlandse bondscoach dat zijn rijdsters zelfredzamer moesten worden, minder volgzaam. Wie weet werkt zijn afwezigheid voor Takagi juist wel motiverend, op één of andere manier.

Op 2 bij de wedkantoren: Brittany Bowe. De Amerikaanse is 33 jaar, het moet nu gebeuren. Wat voor Takagi gold, geldt voor haar nog meer. Alles won de schaatsster uit Florida, maar op de Olympische Spelen is haar oogst mager: één keer brons op de achtervolging.

Pakt Ireen Wüst maandag haar tiende olympische plak? Hoe dan ook: een legende is ze al lang. Bowe, één van de vlaggendragers voor de Verenigde Staten bij de openingsceremonie, scoorde enkele weken voor Peking al punten, door haar verdiende startbewijs op de 500 meter af te staan aan Erin Jackson. De beste sprintster van het moment maakte op het kwalificatietoernooi een dure misser. Maar Bowe zou niet gaan winnen op de 500 meter, redeneerde ze, haar vriendin Jackson hopelijk wel. Op de 1000 en 1500 meter is het aan Bowe, al zal het relatief zware ijs het voor haar niet per se eenvoudiger maken.

En dan is er uiteraard nog titelverdediger Ireen Wüst (35). Die leeft altijd op als het februari is, maar zeker om de vier jaar op de Spelen. Ze won opgeteld vijf keer goud, in 2006, 2010, 2014 en 2018, twee keer op haar favoriete 1500 meter. En ze oogt bijzonder ontspannen in Peking, ze sprak zelfs van een bonustoernooi.

Als meest gelauwerde Nederlandse olympiër is de druk om goud te winnen vanzelfsprekend minder groot dan bij andere edities. Of dat helpt, is afwachten. Een zesde gouden medaille, op haar vijfde opeenvolgende Spelen, het zou uniek zijn en een geweldig olympisch eresaluut. Morgenochtend heeft Wüst haar eerste van drie kansen.

