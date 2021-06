KNGU wint hoger beroep: Vincent Wevers niet naar Olympische Spelen

Wevers hoeft niet te worden voorgedragen als trainer van de turnsters die over een paar weken naar de Olympische Spelen gaan. De coach, en vader van olympisch kampioene Sanne Wevers en haar tweelingzus Lieke, spande een kort geding aan toen de gymnastiekunie hem buiten de selectie hield. In eerste instantie kreeg Wevers gelijk, maar de KNGU ging in hoger beroep en werd in het gelijk gesteld. ‘Het hof vindt dat Wevers niet het recht heeft om altijd als begeleider mee te gaan naar grote evenementen. Dat geldt zeker bij de Olympische Spelen, omdat het aantal door NOC*NSF uitgegeven accreditaties voor het begeleidingsteam beperkt is.’

Met Sanne en Lieke en Vera van Pol heeft Wevers drie van zijn turnsters in de olympische equipe. Eythora Thorsdottir completeert de ploeg. Vanuit sportief oogpunt zou het daarom niet onlogisch zijn als Wevers in Tokio in de turnzaal staat. Maar de KNGU besloot de in opspraak geraakte coach buiten de olympische staf te houden.

Volledig scherm Vincent Wevers samen met zijn dochter Sanne, die in 2016 olympisch kampioen werd op de balk. © ROBIN UTRECHT

De rechtbank in Zutphen stelde twee weken geleden dat de KNGU zich aan de arbeidsovereenkomst met Wevers moet houden. Daarin staat dat hij de begeleiding doet bij grote toernooien. De gymnastiekunie deed maandag bij de behandeling van het hoger beroep een soort moreel appel op het hof. Wevers is een van de trainers die door oud-turnsters is beschuldigd van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Daarom werd hij door de bond buiten de olympische ploeg gehouden. Daar zou het gerechtshof rekening mee moeten houden, vond de KNGU.

Wevers zelf pleitte er juist voor die twee dingen gescheiden te houden. ,,Je bent pas schuldig als een tuchtcommissie of rechter je schuldig heeft bevonden”, zei hij. Het Instituut Tuchtrechtspraak heeft aangegeven niet voor de Olympische Spelen, die op 23 juli beginnen, de zaak tegen Wevers af te kunnen ronden.

De KNGU is tevreden met de uitspraak. ,,Het hof heeft ons gehoord, de eerdere uitspraak bestudeerd en de beslissing genomen het eerdere vonnis te vernietigen. Het hof heeft daarmee in dit hoger beroep onze argumentatie - voor de olympische coachstaf die in april is samengesteld – onderkend. Dat betekent dat onze huidige coachstaf door kan gaan op de ingeslagen weg. Al onze inspanningen zijn erop gericht de sporters zo rustig en zo geconcentreerd mogelijk naar de Spelen te laten gaan”, zegt bondsdirecteur Marieke van der Plas. De bond maakte eerder bekend bondscoach Bram van Bokhoven en assistent-coaches Aimee Boorman en José van der Veen naar Tokio te willen afvaardigen. De Amerikaanse Boorman werkte eerder met olympisch kampioene Simone Biles.