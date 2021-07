Klamer snelt op triatlon naar fraaie vierde plek, Kingma net buiten top-tien

Bij het fietsen bleven vooraan vier triatleten over, maar Duffy maakte bij het hardlopen snel het verschil vooraan. Ze liep onbedreigd naar de overwinning in Tokio, voor Zaferes en Taylor-Brown. Daarachter eindigde Klamer na een ijzersterke inhaalrace bij het hardlopen als vierde. Kingma kwam als elfde over de finish. Gisteren ging het goud bij de mannen naar Kristian Blummenfelt uit Noorwegen.

Klamer terug na moeilijke periode

Het sterke optreden van de 30-jarige Klamer was enigszins verrassend, want de oud-Europees kampioene had een moeilijk jaar achter de rug met het overlijden van haar moeder, een hardnekkige blessure en hartproblemen bij haar echtgenoot.



Een medaille was in Japan net te hoog gegrepen. Daarvoor was de achterstand op de eerste drie te groot, maar haar klassering was veel beter dan de tiende plaats die ze vijf jaar geleden behaalde. In 2012 werd ze 36ste in de olympische triatlon.