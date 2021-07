Kiran Badloe blijft in bizarre medalrace uit de problemen en heeft goud binnen

Kiran Badloe heeft zijn gouden medaille in de RS:X-klasse definitief binnen. De oppermachtige Nederlandse windsurfer bleef in de medalrace uit de problemen en is de opvolger van Dorian van Rijsselberghe.

In 2012 en 2016 werd de RS:X-klasse al gedomineerd door Nederland in de persoon van Van Rijsselberghe. Hij pakte goud in Londen en Rio de Janeiro. Voor Tokio werd Van Rijsselberghe afgetroefd door zijn concurrent én goede vriend Badloe.



De 26-jarige Nederlander was oppermachtig in Tokio. Al voor de medalrace van vandaag had Badloe het goud zo goed als binnen. Alleen een diskwalificatie kon het goud nog verpesten. Diskwalificaties waren er volop, maar niet voor Badloe. De Fransman Thomas Goyard, de Italiaan Mattia Camboni en de Pool Piotr Myszka Thomas werden allemaal gediskwalificeerd. Badloe eindigde als tweede achter de Israëliër Yoav Cohen en vierde feest.

De Fransman Goyard pakte ondanks zijn diskwalificatie alsnog het zilver. Door alle diskwalificaties kon de Chinees Bi Kun het brons meenemen. De olympische titel voor Badloe is meteen ook de laatste in de RS:X. De sport wordt op de Spelen van Parijs 2024 vervangen door het foilen, op een plank met een draagvleugel eronder waardoor je met hogere snelheden boven het water zweeft. Badloe veroverde er al een Europese titel in.

Volledig scherm Kiran Badloe. © ANP

De Geus

Voor windsurfster Lilian de Geus eindigde het olympisch toernooi in de RS:X in een teleurstellende vijfde plaats. Voor de medalrace wist de drievoudig wereldkampioene al dat de medailles buiten bereik waren. “Ik wil vandaag gewoon lekker varen in mijn laatste race in de RS:X”, zei ze nog voor de race waarin ze als zesde finishte.

De surfers bergen hun plank op en gaan over op het spectaculairdere foilen. De Geus (29) gaat eerst nadenken over haar toekomst. ,,Lekker bijkomen, het hoofd leegmaken en kijken of ik er weer zin in krijg. Dat is een voorwaarde want je moet er alles voor geven”, vertelde ze. Het goud ging naar de Chinese Lu Yunxiu, de Française Charline Picon pakte het zilver, net voor de Britse Emma Wilson.

Op de Spelen van Rio eindigde De Geus nog als vierde. Na haar drie wereldtitels de jaren erna gold ze op de Spelen van Tokio als topfavoriet. ,,In Rio was de teleurstelling groot omdat ik er zo dichtbij was. Nu omdat ik de topfavoriet was en het niet heb kunnen waarmaken. Ik heb te veel fouten gemaakt. Het was een lastige week, de top drie was gewoon beter.”

Volledig scherm Lilian de Geus. © Pro Shots / Thomas Bakker

Genoten had ze niet in haar laatste wedstrijd op de traditionele surfplank. De Italiaanse Marta Maggetti, net voor haar vierde in het klassement, had besloten koste wat kost die klassering te verdedigen. ,,Niet mijn stijl, ik zou er gewoon een mooie wedstrijd van hebben gemaakt”, vertelde ze. ,,Voor mijn familie was ik graag nog een plaatsje opgeklommen.”

Na de Spelen van Rio 2016 nam ze ook een pauze. Eenmaal terug op niveau werd ze in 2018, 2020 en 2021 wereldkampioen. Een nieuwe pauze kan nu hooguit een half jaar duren, vertelde ze. Mocht ze doorgaan, dan zal ze aan het nieuwe materiaal moeten wennen: de plank, met een draagvleugel aan de onderkant waardoor de surfer over het water scheert, vraagt een andere aanpak. ,,Het is best raar afscheid van deze plank te nemen. Ik ken alle trucjes. Ik heb al wel kennisgemaakt met het foilen, maar er verder nog geen tijd voor gehad. We lopen eigenlijk al anderhalf jaar achter.” ,,De motivatie moet terugkeren. “En het gevoel dat ik ook met foilen mee kan in de top. Maar eerst ga ik nu tijd besteden aan mijn vriend en familie. Dat extra jaar door het uitstel van de Spelen heeft veel van me geëist.”

