Kimmann met gebroken knie door, maar zorgen niet voorbij: ‘Toen adrenaline was gezakt voelde ik de pijn’

Door Thijs Zonneveld



Veel meer dan rollen is het niet. Rondje na rondje cirkelt Niek Kimmann over het smalle strookje na de finish. In zijn nek ligt een handdoek om het zweet op te vangen dat uit zijn haar druipt. Af en toe legt hij zijn hand op zijn linkerknie.



In die knie zit een barst. Het is het gevolg van een botsing tegen een official die zomaar ineens de baan overstak, twee dagen geleden. De official werd afgevoerd naar het ziekenhuis met verschillende breuken (onbevestigde berichten stellen dat hij vandaag het ziekenhuis verlaat), voor Kimmann dreigde het einde van zijn Olympische Spelen. ,,Ik heb ’s avonds een potje zitten janken”, zegt hij. Maar hij weigert de handdoek te werpen. Zoveel kansen op een olympische medaille krijg je niet. Hij besluit tóch te rijden, met pijnstilling.