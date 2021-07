Judoka Guusje Steenhuis in quarantaine: ‘Eigenlijk een wonder dat ik er nog niet eerder uit lag’

Olympisch judoka Guusje Steenhuis (28) zit noodgedwongen een paar dagen in quarantaine. Er is een positief coronageval binnen de nationale trainingsgroep op Papendal, bij een judoka - niet geselecteerd voor de Zomerspelen in Tokio - met wie Steenhuis afgelopen dinsdagavond trainde. Steenhuis, actief in de klasse tot 78 kilogram, hoorde het nieuws gistermiddag.

Door Lisette van der Geest

De nationale judoploeg reist over ruim twee weken naar Tokio, waar over exact drie weken de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaatsvindt. ,,Het is overkomelijk”, zegt Steenhuis. ,,Als je nu nog gaat stressen over het missen van twee trainingen, zou dat betekenen dat je voorbereiding niet goed was. Het gaat er niet om wat je nu in de laatste weken nog doet, maar om hoe je kop staat.”

Steenhuis is een van de medaillekandidaten in Tokio. Ze werd in 2018 tweede op de WK, en won vier zilveren EK-medailles, waaronder eind april bij de EK in Lissabon. Vorige maand won ze brons bij de WK in Boedapest.

,,Er is nu nog geen reden om me druk om te maken, het zou pas vervelend worden als ik positief test. Ik heb geen klachten, ben twee keer gevaccineerd en eigenlijk vind ik het in de huidige tijd een wonder dat ik er nog niet eerder uit lag voor een korte periode.. Ik hoefde nog nooit in quarantaine.” Judoka’s trainen dagelijks samen, om wedstrijdsituaties na te bootsen. Elke maandag en donderdag wordt de nationale trainingsgroep voor gezamenlijke trainingen getest middels een sneltest.

Negatief

Steenhuis deed vandaag een sneltest thuis, die was negatief. Zondag volgt een PCR-test, als deze ook negatief is, zal ze zich conform het coronabeleid van JudoBond Nederland en trainingscentrum Papendal maandag weer bij de bondstraining op Papendal melden.

