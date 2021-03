Japan staat geen buitenlandse toeschouwers toe bij Olympische Spelen

De Olympische Spelen werden met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en worden nu eind juli, begin augustus gehouden. Ook is besloten dat de start van de estafette met de olympische vlam, op 25 maart in Fukushima, zonder publiek zal plaatsvinden.

Kyodo beroept zich op anonieme officials die stellen dat de zorgen in Japan met name groot zijn vanwege de in diverse landen aangetroffen mutanten van het virus. De regering en het Japanse organisatiecomité zouden het besluit later deze maand na overleg met onder meer het Internationaal Olympisch Comité bekrachtigen.

Volledig scherm © REUTERS

Op 3 maart kwamen de drie instanties samen met het Internationaal Paralympisch Comité en het bestuur van metropool Tokio overeen nog deze maand de knoop door te hakken over het al dan niet toelaten van bezoekers uit andere landen. In april zou dan bekend worden hoeveel mensen in de diverse stadions worden toegelaten. Bij de ceremonie rond de start van de fakkeltocht was aanvankelijk sprake van het toelaten van 3000 toeschouwers. Dit evenement is nu alleen toegankelijk voor enkele genodigden.

Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen, wil sporters vaker laten testen dan nu gepland. Volgens de voormalig olympiër is dat noodzakelijk gezien het aantal mutanten van het coronavirus dat opduikt en vanwege de contacten van sporters onderling tijdens de wedstrijden in Tokio. In de huidige opzet is er sprake van testen om de vier dagen, maar Hashimoto overweegt een hogere frequentie, liet ze dinsdag weten.

De Spelen beginnen op vrijdag 23 juli.