Irene Schouten weerstaat gigantische druk: ‘Ik dacht ‘s middags, dit vind ik helemaal niet leuk’

Video Schouten rekent af met zenuwen en pakt olympisch goud: ‘Op naar meer’

Met een weergaloze race op de 3000 meter bracht Irene Schouten de Nederlandse medailleteller in Peking aan het lopen. Ze maakte haar favorietenrol helemaal waar en stak met kop en schouders boven de concurrentie uit. ,,Ik was heel erg gespannen, maar het was ook weer een mooie uitdaging om dat te kunnen verslaan.”

12:17