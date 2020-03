IOC-voorzitter: ‘Uitstellen Olympische Spelen zou voorbarig zijn’

Het uitstellen van de Olympisch Spelen in Tokio zou op dit moment ,,voorbarig’’ zijn. Dat zegt Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in een interview met The New York Times .

,,Natuurlijk overwegen we verschillende scenario’s, maar we zijn anders dan andere sportorganisaties of professionele competities omdat we vier en een halve maand verwijderd zijn van de Spelen’’, stelt Bach. ,,Andere organisaties hebben hun evenementen uitgesteld tot april of eind mei. Wij hebben het over eind juli. Voor ons zou het vandaag niet verantwoord zijn en het zou voorbarig zijn om te gaan speculeren of om een besluit te nemen.’’

Wereldwijd zijn er vanwege het coronavirus twijfels over het doorgaan van de Zomerspelen in Tokio, die op 24 juli moeten beginnen. Met name vanuit de kant van de atleten klinkt kritiek. Onder meer de Griekse polsstokhoogspringster Katerina Stefanidi, olympisch kampioene van Rio 2016, beschuldigde het IOC er deze week van atleten ,,in gevaar te brengen’’.

,,Dat het IOC met zoveel overtuiging volhoudt dat het gewoon doorgaat, is vanuit menselijk oogpunt ongevoelig en onverantwoord. We weten niet eens wat er in de komende 24 uur gebeurt, laat staan in de komende drie maanden’’, zei de Canadese oud-ijshockeyster Hayley Wickenheiser, viervoudig olympisch kampioene en sinds 2014 lid van de atletencommissie van het IOC eerder.

Het olympisch comité van Spanje, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, pleitte voor uitstel van de Spelen.