Huilende bokser betuigt spijt voor wegstoppen medaille: ‘Bij potje FIFA gedraag ik me ook zo’

,,Je doet hier mee om goud te winnen. Ik ben enorm teleurgesteld en voel me een mislukkeling", zei Whittaker gisteren. ,,Ik wil me nooit meer zo voelen. Ik ga dit in mijn achterhoofd stoppen. Ik kom sterker terug, vertrouw daar maar op.”



Vandaag liet Whittaker aan de Britse pers in Tokio weten dat hij toch wel spijt had van zijn actie gisteren. ,,Ik had mijn prachtige zilveren medaille gewoon om mijn nek moeten doen en moeten glimlachen op het podium. Want deze medaille is niet alleen voor mij, maar voor heel het land en iedereen die mij gesteund heeft. Ik wilde niet respectloos zijn, maar ik ben altijd zo geweest", zei Whittaker, die eerder al brons pakte op het WK 2019 in Jekaterinenburg en zilver bij de Europese Spelen in Minsk datzelfde jaar. Het is voor Whittaker dus nog altijd wachten op een gouden medaille.