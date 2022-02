Hoe Kjeld Nuis met Ireen Wüst in gedachten zijn 1500 meter reed: ‘En nu heb ik goud!’

Snowboar­der Niek van der Velden: ‘Goede vorm niet kunnen meenemen naar Olympische Spelen’

Snowboarder Niek van der Velden is er niet in geslaagd de finale te bereiken op het onderdeel slopestyle. Na een risicovolle eerste run (26.51) was run twee (36.03) veel beter, maar bij lange na niet genoeg voor een plek in de top 12. Hij staat nu 20ste.

6 februari