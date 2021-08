Hockeysters straffen ‘arrogantie’ Groot-Brittannië hard af en gaan op voor goud

VIDEODe Nederlandse hockeysters hebben zich ten koste van Groot-Brittannië, de regerend olympisch kampioen, geplaatst voor de finale van de Olympische Spelen. In het Oi Hockey Stadium in Tokio werd het liefst 5-1. In de poulefase won Nederland met 1-0 nog moeizaam van de Britse ploeg.

Eva de Goede was blij dat ze de Britse ploeg op hun plek zetten. De aanvoerster kwam zelf niet tot scoren, maar dat maakte haar blijdschap over het bereiken van alweer haar vierde olympische finale er niet minder om.



,,Ik denk dat we waanzinnig gemotiveerd waren voor deze wedstrijd, helemaal omdat het tegen Groot-Brittannië was. Iedereen had wel zijn persoonlijke redenen waarom we hen wilden verslaan”, zei De Goede. ,,Die Britse meiden hebben altijd heel veel bravoure en ik zou bijna zeggen een soort arrogantie. We hebben ze zeker vandaag laten zien dat ze niet bij ons in de buurt komen. We hebben ze vandaag helemaal weggetikt en veel gescoord.”

Oranje kwam in het duel met de olympisch kampioen van 2016 geen moment in de problemen. In het eerste kwart vielen er weinig hoogtepunten te noteren, maar in het tweede kwart was het al snel raak. Felice Albers zette Nederland in de 19de minuut op voorsprong na uitstekend voorbereidend werk van Laurien Leurink, die zich knap vrij speelde en Albers in staat stelde uit te halen vanaf de linkerkant van de cirkel. Een minuut later kon de Nederlandse bank opnieuw opspringen toen Marloes Keetels er met een schot vanaf de rand van de cirkel 2-0 van maakte.

Nederland, dat alle zes voorgaande duels in Tokio had gewonnen, bleef op de aanval spelen en jagen op meer doelpunten. Maria Verschoor zorgde in het derde kwart voor de 3-0 door een strafcorner van Caia van Maasakker van richting te veranderen, Albers zorgde met haar tweede doelpunt voor de 4-0. De 21-jarige Albers, de jongste speelster in de Oranje-selectie, heeft al zes keer gescoord bij haar debuut op de Spelen. De aanvalster van Amsterdam werd na het gewonnen EK, waar ze goed op dreef was, door bondscoach Alyson Annan opgenomen in de selectie voor de Spelen.

Volledig scherm © EPA Giselle Ansley maakte uit een strafcorner de stand iets draaglijker voor de Britse speelsters, maar met haar negende goal van het toernooi zorgde Matla toch weer voor een marge van vier. In de laatste tien minuten werd er niet meer gescoord en was het wachten op het laatste fluitsignaal.

De Goede was er ook bij in Rio de Janeiro, waar Oranje vijf jaar geleden op pijnlijke wijze door de Britse speelsters van het goud werd gehouden. Shoot-outs brachten in Brazilië de beslissing. De 32-jarige De Goede, die haar 248ste interland speelde, is een van de vijf veldspelers die nog niet tot scoren zijn gekomen in Tokio.



,,Maar ik heb helemaal nog nooit gescoord op de Spelen, dat is me al vaak verteld. Maar als ik heel eerlijk ben, is scoren voor mij niet heel erg belangrijk. Als wij als team vijf keer scoren, dan ben ik een tevreden mens. Ik hoop dat ik mijn eerste voor de finale heb bewaard.”

‘Niet jinxen’

6 augustus, als Oranje India of Argentinië treft in de finale, stond niet omcirkeld in de agenda van De Goede. ,,Ik ben best wel bijgelovig en wil het liever niet jinxen. Ik heb echt wedstrijd voor wedstrijd geleverd en om de olympische finale te halen is gewoon het beste gevoel.”



In 2008 en 2012 won De Goede met Oranje een gouden plak. Het is al de vijfde keer op een rij dat Oranje, regerend wereldkampioen, de finale bereikt op de Spelen. In 1996 en 2000 werd Nederland derde, sindsdien werd telkens de finale gehaald. In de finale neemt Oranje het vrijdag om 12.00 uur op tegen Argentinië of India, dat geleid wordt door de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne.

