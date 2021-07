Hockeyers zwaar gefrustreerd: ‘Nu vanuit de emotie iets roepen heeft geen zin’

Door Rik Spekenbrink



De ene schreeuw was de andere niet in het Oi Hockeystadion in Tokio. Florian Fuchs symboliseerde de winnaarsmentaliteit van de Duitsers, al in de eerst helft brulde hij het uit bij een eenvoudige interceptie. Die van Mirco Pruyser in de tweede helft vertolkte juist de totale onmacht aan Nederlandse zijde, na een foute aanname in kansrijke positie.