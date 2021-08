Hitte breekt Irene van der Reijken op: ‘Ik heb nog nooit in 38 graden gelopen’

Atlete Irene van der Reijken heeft haar debuut op de Olympische Spelen niet kunnen opsieren met een finaleplaats op de 3000 meter steeplechase. De 27-jarige atlete uit Rotterdam eindigde in haar serie als negende in een tegenvallende tijd van 9.42,98.

De eerste drie van de series verdienden een rechtstreeks ticket naar de finale, plus de zes tijdsnelsten. Daar hoorde Van der Reijken niet bij. Ze eindigde uiteindelijk als 30e in het hele veld. Van der Reijken is vijfvoudig Nederlands kampioene op de steeplechase en scherpte het Nederlands record dit jaar aan tot 9.27,38.

“Het was heel zwaar. Ik heb nog nooit in 38 graden gelopen”, pufte ze na haar race in het oververhitte Olympisch Stadion van Tokio. ,,Halverwege de race ging ik het echt merken. Ik wist vooraf dat de eerste drie halen onmogelijk was, dus voor mij was het belangrijk dat het een harde race zou worden waarin dan mijn tijd nog voldoende zou zijn om door te gaan. De race was ook hard, maar ik kreeg het te zwaar.”

Van der Reijken was ondanks haar uitschakeling tevreden. “Ik heb gedaan wat ik kon en ben tevreden over mijn techniek en tactiek. Ik heb lol in deze discipline. Ben niet bang voor een hek en heb een goede techniek. In Nederland neemt het niveau ook toe, dus ik hou de focus er nog wel even op.”

Series 400 meter

De Nederlandse atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben zich allebei geplaatst voor halve finales van de 400 meter bij de Olympische Spelen in Tokio. De 32-jarige Bonevacia deed dat heel overtuigend door de zesde en laatste serie te winnen in een tijd van 44,95. Hij liet zich op de laatste meters zelfs nog uitrollen, anders had hij wellicht zijn Nederlands record van 44,72 kunnen aanvallen. De 24-jarige Dobber eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 45,54 en plaatste zich met die positie rechtstreeks. De halve finales zijn maandagavond.

Bonevacia bleek voldoende hersteld van de inspanning die hij zaterdagavond had geleverd. De atleet van Curaçao was de startloper van de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd, die in de finale als vierde eindigde en nipt een medaille miste. Dobber was ook op zaterdag in actie gekomen in het Olympisch Stadion van Tokio. Hij was de startloper in het estafetteteam van de 4x400 meter gemengd dat zich in de series wist te plaatsen voor de finale. In de finale nam Bonevacia zijn plek over.

