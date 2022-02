Het wonderlijke verhaal van Erin Jackson: ‘Ik voelde me Bambi op het ijs’

Vijfenhalf jaar geleden stapte Erin Jackson in Dronten voor het eerst het ijs op. De Amerikaanse was vooral bezig met niet vallen. Nu is ze favoriet op de 500 meter. ,,Ik vind het niet erg om een pionier te zijn.’’

Op een septemberdag in 2016 stapt in Dronten een vrouw, dik ingepakt en met geleende handschoenen van een Nederlandse vriendin, onzeker het kunstijs op. Ze vindt het koud in de hal. Thuis in Ocala, Florida, is het gemiddeld 27 graden. De ijzers onder haar voeten glijden voortdurend weg.

,,Ik voelde mij Bambi op ijs’’, weet Erin Jackson (29) nog. Een jaar lang trekt ze geen schaatsen meer aan en houdt ze het bij inlineskaten, de discipline waarin ze twaalf medailles op wereldkampioenschappen behaalt en 47 keer Amerikaans kampioen is. Maar vier maanden voor de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 besluit ze alsnog haar olympische droom na te jagen.

De vrouw die een jaar eerder zo’n tien meter nadat ze het ijs had betreden, ter hoogte van het reclamebord van bouwbedrijf Dolfsma uit Dwingeloo haast vooroverkukelt, kwalificeert zich tot ieders verrassing. In Zuid-Korea wordt ze 24ste op de 500 meter. Terugblikkend: ,,Ik voelde mij nog helemaal niet op mijn plaats, vroeg me vooral af wat ik daar aan het doen was. Het was te vroeg.’’

Inmiddels is alles anders. De basis die ze net als Brittany Bowe en Joey Mantia in het subtropische Ocala op wieltjes legde, heeft een stormachtige ontwikkeling op het ijs mogelijk gemaakt. Ze voert deze winter de wereldbekerranglijst op de 500 meter aan met vier overwinningen in acht races. Nederland kijkt uit naar Femke Kok, maar Jackson lijkt samen met de veel ervarener Nao Kodaira (35) de favoriet.

Smakelijk kan Jackson vertellen over de zomer die ze in 2016 doorbracht in Nederland, meetrainend met het nationale inlineteam en logerend bij haar goede vriendin Bianca Roosenboom. Nog altijd is ze de Nederlandse dankbaar voor het eerste vrij spontane schaatsuitje en – tussen het lachen door – de tips. En zie haar hier zelfverzekerd schaatsen in de National Speed Skating Oval in Peking.

,,Er is zoveel veranderd. Ik ben nu 29 en ondanks dat mij dat al bijna oud maakt, lig ik nog altijd heel veel uren op het ijs achter. Dat zal ik nooit meer inhalen, maar sinds vorig jaar is mijn gevoel op het ijs heel goed. Alsof ik het technisch onder controle heb.’’

Wie haar voorbeelden in het schaatsen waren? Jackson denkt even na. Maar nee, niemand. Oké, Bowe en Mantia, met wie ze opgroeide op de indoorbaan, waren eerder dan zij overgestapt. Maar daar had ze toen nog nauwelijks wedstrijden van gezien. Chad Hedrick en Shani Davis heeft ze nooit zien schaatsen. ,,Ik kijk sowieso nooit naar sport, ik ben niet echt een sportfan.’’

Ze noemt zich ‘een nerd’. Duikt graag academische boeken in, studeerde materiaalkunde en houdt van natuurwetenschappen. Ook verdiept ze zich in informatica en bewegingsleer. Richting de Spelen is de aandacht volledig verschoven naar het ijs, niet per se hoe zij het graag ziet. ,,Ik voel me in algemene zin beter als ik het een beetje drukker heb. Nu voelt het alsof ik vooral heel lui ben.’’

Op deze Winterspelen heeft ze een duidelijk doel voor ogen. Ze heeft haar zinnen gezet op het hoogst haalbare, al vallen de prestaties van de Amerikaanse schaatsers vooralsnog tegen. Jackson hoopt met haar prestaties ook meer te bereiken dan alleen medailles. Als vrouw van kleur is ze de eerste in het olympisch schaatsteam van haar landen en de eerste die een wereldbekerrace won.

,,Ik vind het niet erg om een pionier te zijn. Ik ben dat graag als het de deuren opent voor andere mensen om te zeggen ‘misschien moet ik deze sport eens proberen’, terwijl ze voorheen naar de sport keken en niemand zagen die op hen leek.’’

De gesprekken met een non-profitorganisatie uit Washington, die beurzen beschikbaar stelt om vrouwen van kleur te ondersteunen in sneeuwsporten, zijn inmiddels gestart. Bij de mannen was Shani Davis eerder al een pionier. Jackson: ,,Weet je, het zou cooler zijn als het geen thema zou zijn, als er al veel meer voorbeelden voor mij waren geweest, maar dat is niet zo. Dus: hier ben ik.’’

En daar ging een bijzonder, veelbesproken en wereldwijd vol lof beschreven verhaal aan vooraf. Door een missertje op het ijs bij de Amerikaanse trials greep Jackson naast kwalificatie voor Peking. Brittany Bowe, haar landgenote en vriendin, besloot haar plaats op de 500 meter op te geven. ,,Dit is het juiste om te doen. Ik twijfel er niet aan dat zij hetzelfde voor mij zou doen. Ik kan niet wachten om Erin op de Winterspelen te zien’’, zei Bowe, die wist dat ze meer kans maakte op de 1000 en 1500 meter. Het genereuze gebaar kreeg overigens een vervolg. Bowe mag alsnog van start, omdat de Verenigde Staten in een later stadium een extra startbewijs ontvingen.

Zondag stapt de sprintster – die een hekel heeft aan kou – het ijs op, vijfenhalf jaar na haar eerste bibberende geschuifel in Dronten. Technisch nog altijd verre van volmaakt, maar geregeld goed genoeg voor het podium. Een snelle leerling, een pionier en absoluut geen Bambi meer.

