Het enige klassement waar we meedoen om te winnen, is het besmettingenklassement

Dit was dag 3 van de Olympische Spelen: zilver voor Kamminga, pechoptre­den Van der Poel

18:18 Op de derde dag van de Olympische Spelen kwamen veel Nederlanders in actie. Arno Kamminga pakte al vroeg op de dag zilver op de 100 meter schoolslag. Mathieu van der Poel hoopte goud te veroveren, maar kwam al in de eerste ronde ten val en stapte vroegtijdig uit de race. Lees in ons liveblog alle gebeurtenissen van vandaag terug.