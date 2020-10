Hendriks: ‘Vaccin niet cruciaal voor doorgaan Olympische Spelen’

Zeilers blij met Spelen in de zomer, atletiek­unie had liever het voorjaar

30 maart Sportkoepel NOC*NSF pleitte ervoor om de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio mogelijk in het voorjaar van 2021 te houden, maar de Nederlandse zeilers zijn blij dat weer voor de zomer is gekozen. Ze waren al voorbereid op alle weersomstandigheden in de Japanse zomer en hoeven nu niet te wennen aan de omstandigheden in het voorjaar.