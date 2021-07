Handbalsters verzekerd van kwartfinale na zege op stug Angola

Video Leeuwinnen treffen wereldkam­pi­oen VS na doelpunten­fes­tijn tegen China

27 juli De Leeuwinnen hebben in hun laatste groepswedstrijd opnieuw huisgehouden. Nederland verpulverde China met 8-2 en verzekerde zich daarmee van de groepswinst. Een herhaling van de WK-finale volgt: wereldkampioen Amerika is vrijdag (13.00 uur) de tegenstander in de kwartfinale.