Hallo Peking: ‘Alle ingrediënten zijn aanwezig voor de grote uitbarsting van Sjinkie Knegt’

Column Thijs Zonneveld | Sven Kramers instelling is precies het tegenover­ge­stel­de van de olympische gedachte

Columnist Thijs Zonneveld weet dat je bij Sven Kramer niet over zijn afscheid moet beginnen. ‘Hij wil niet achteromkijken, want dan zie je niet waar je heen gaat (voor je het weet rij je in de verkeerde baan).’

6 februari