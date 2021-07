Guinee trekt zich terug voor Olympische Spelen

Spanning in Tokio neemt toe: ‘Coronabub­bel in olympisch dorp is al gebroken’

20 juli Met nog ruim drie dagen tot de officiële start van de Olympische Spelen neemt de spanning in Japan toe. Hoe houden de besmettingen zich? Is het controleerbaar? En hoe zit het in het olympisch dorp, waar nu al een aantal geïnfecteerde sporters is vastgesteld?