Gouden volleybalfinale van Spelen 1996 'mooiste sportwedstrijd ooit’

De volleyballers versloegen in een spannende finale in 1996 rivaal Italië in de vijfde set met 17-15. De ploeg van bondscoach Joop Alberda nam daarmee revanche voor twee eerdere EK-finales en een WK-finale die Oranje had verloren van de Italiaanse volleyballers.

Shortlist van tien

Uit een totaal van 70 voorgedragen wedstrijden had een jury een shortlist van tien gemaakt. Daar kon op worden gestemd. Daaronder zat bijvoorbeeld ook de gouden rekstokoefening van turner Epke Zonderland op de Spelen van Londen in 2012 (vierde in de uitslag) en het atletiekgoud op de 800 meter van Ellen van Langen op de Spelen van Barcelona 1992 (vijfde).



Bijna tienduizend mensen brachten hun stem uit, maakten de presentatoren van Langs de Lijn bekend. De volleybalfinale en de halve finale van het EK in 1988 kregen beide ongeveer een kwart van de stemmen.



In 1999 werd de gouden volleybalfinale van 1996 bij een verkiezing van Studio Sport ook al verkozen tot Sportmoment van de Eeuw.