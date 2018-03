Goud Mentel, zilver Bunschoten na dramatische finale

Snowboardster Bibian Mentel pakte goud in een rechtstreeks duel met Lisa Bunschoten. Mentel won net als in Sotsji goud. Ze mocht dit jaar de vlag dragen bij de openingsceremonie. De Loosdrechtse voert al jarenlang strijd tegen kanker en onderging vorig jaar nog operaties.



Al in 2001 werd voor het eerst botkanker bij haar gevonden en was amputatite van een been onvermijdelijk. Vorig jaar belandde ze opnieuw in het ziekenhuis nadat een verdacht plekje bij haar slokdarm was gevonden. Ook bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben. In december liet ze nog een nekwervel vervangen.