Gemengde gevoelens bij sporters: ‘Mijn hart huilt, maar verstand zegt dat dit beter is’

Voetbalster Sari van Veenendaal

,,De signalen waren er natuurlijk al. Ergens is het wel een teleurstelling. Maar we moeten ons heel goed realiseren dat sport nu bijzaak is. Het zou in deze situatie totaal niet gepast zijn om de Spelen door te laten gaan. Gelukkig is het geen afstel, maar uitstel. We hebben nu nog iets om naar uit te kijken. Het is voor ons als Nederland de eerste keer dat we mee mógen doen. Hopelijk gaan we daar volgend jaar met volle teugen van genieten. Elke sporter heeft zijn eigen plan en doelen. Die moeten we nu een jaar opschuiven. Voor een voetballer is het wel anders dan voor atleten in andere sporten. Wij hebben elk jaar onze competitie en de Champions League. Sommige sporters leven vier jaar toe naar de Spelen. Hopelijk kan iedereen zijn dromen nog waarmaken.’’

BMX’er Laura Smulders

,,Ideaal is het niet, we hadden natuurlijk allemaal graag dit jaar gefietst. Maar weet je, nu hebben we nog een jaar en ik denk niet dat ik er minder hard door ga fietsen. Hoe belangrijk is sport als de hele wereld er aan onderdoor gaat op dit moment? BMX is mijn leven, maar wat maakt het uit of ik er dan volgend jaar sta of nu? Ik ben de afgelopen jaren alleen maar harder gaan fietsen, ik wil elk jaar de beste zijn en wil volgend jaar ook beter zijn dan dit jaar. Dat doel verandert niet. Over heel de wereld kunnen mensen zich moeilijker voorbereiden, er zijn landen die zich al hadden teruggetrokken, ik denk dat de hele waarde van de Spelen ook gekelderd was als het wél deze zomer door was gegaan. Ik denk dat het uitstellen uiteindelijk een heel goede beslissing is. 2021? Prima, ook goed.”

Judoka Roy Meyer

,,De afgelopen dagen en weken stonden voor mij in het teken van mijn best doen om zo goed mogelijk door te gaan, om het spanningsveld in mijn kop vast te houden. Ik was een hele thuisgym aan het bouwen; een tractorband van 180 kilo in mijn tuin, een ijzeren balk in mijn muur om een boksbal aan op te hangen, een touw in mijn eucalyptusboom om wel door te kunnen gaan met trainen ondanks dat ik niet meer terechtkon in de gym. Maar nu ik hoor dat de Spelen verplaatst zijn geeft dat een klein beetje rust. Nu weet ik dat, mocht ik wat spiermassa verliezen, ik nog ruim de tijd heb om dat weer op te bouwen. Ik begrijp heel goed dat het een situatie is waarbij de gezondheid het belangrijkst is. En ik verwachtte dit eigenlijk al voor 99 procent, dat de Spelen deze zomer niet door zouden gaan. Het is even wennen nu het zeker is, maar het is een betere optie dan doorgaan.”

Atlete Dafne Schippers

,,Het spreekt voor zich dat ik er echt naar uitkeek en dat mijn vorm momenteel goed is, maar voor nu moeten we naar het grotere plaatje kijken en doen wat nodig is om het coronavirus te verslaan. Laten we het beste hopen en laten we ervoor zorgen dat we er in 2021 een nog groter feest van maken.”

Handbalster Tess Wester

,,Ik denk dat elke sporter naar de Spelen heeft toegeleefd. Iedereen heeft het groot op een kalender omcirkeld. Dat het nu een jaar verschoven wordt is iets wat ik aan de ene kant heel goed begrijp, aan de andere kant ben ik ook heel erg teleurgesteld. Voor mij is het niet zo, maar ik denk ook dat het consequenties kan hebben voor speelsters die wellicht van plan waren na de zomer te stoppen, zij zullen nu alsnog een club moeten zoeken voor na de zomer terwijl ze dat niet van plan waren.”

Judoka Kim Polling

,,Het enige wat ik nu kan hopen is dat het WK van volgend jaar verplaatst wordt naar dit jaar. Zodat we alsnog een groot judotoernooi hebben. Anders is het wel heel triest. Er zijn twee titels die ik nog niet heb en heel graag wil: de WK-titel en de olympische titel. Dat is waar ik voor judo. Dat is waar ik naartoe leef, die grote mondiale toernooien.”

BMX’er Niek Kimman

BMX’er Twan van Gendt

,,Alles is ondergeschikt aan het maatschappelijke belang. We moeten als Nederland, als wereld, hier bovenop zien te komen.”

Bokser Nouchka Fontijn

,,Voor mij was het vooral zuur dat vorige week halverwege de wedstrijd, precies voordat ik moest, het Olympisch Kwalificatie Toernooi werd afgelast. Dat is vooral ellendig omdat ik heel erg fit was en het zonde is dat je je goeie vorm niet kunt gebruiken. Dit gooit ook mijn eigen verdere planning in de war. Het was mijn bedoeling om zo ongeveer na Tokio te stoppen, ik wilde plaatsmaken voor andere dingen in het leven. Mijn pensioen wordt nu een jaar uitgesteld dus, dat is anders. Ik zal er toch een jaar aan vast moeten plakken.’’

Voetbalster Daniëlle van de Donk

,,Ik ben blij dat ze de veiligheid van de mensen boven sport stellen.”

Judoka Henk Grol

,,Een mooie klap, dit, al is het natuurlijk geen verrassing meer. Mijn sporthart wil maar één ding, dat is judoën. Maar de volksgezondheid gaat altijd voor. Het is wat het is... Ik ga niet weglopen, nu. Tot rust komen, dit goed laten bezinken en dan door.”

Zwemster Sharon van Rouwendaal

Wielrenster Annemiek van Vleuten

,,Ik keek vooral uit naar de Ronde van Vlaanderen, de Ardenner klassiekers en de Amstel Gold Race. Het leek me geweldig om daar in mijn regenboogtrui aan de start te staan. Dat dat allemaal niet doorging, dat vond ik pas echt erg.”

Turner Epke Zonderland

,,Het zat natuurlijk wel in mijn achterhoofd en ik begrijp het zeker: de volksgezondheid staat voorop. Maar balen is het wel. Ik zat echt in een goede flow en hoopte dat af te maken. Nu moet ik het weer even laten varen. Qua periodisering komt er een heel seizoen bij. Ik heb tijd nodig om daarover na te denken en de juiste beslissing te nemen.”

Baanwielrenner Roy van den Berg

,,Mijn hart huilt, maar mijn verstand zegt dat dit beter is.’’

Tennisster Demi Schuurs

,,Meedoen aan de Spelen is een droom van mij. Ik had er ook al op gerekend. Kiki (Bertens, red.) en ik staan nu allebei zo hoop op de wereldranglijst, dat we samen nagenoeg zeker zouden zijn van deelname. We waren zo dichtbij. Het is nu de vraag hoe ze het gaan organiseren, qua rankings en kwalificatie. Sowieso is het onduidelijk wat er nog van dit tennisjaar terecht komt. Tokio is nu verder weg, letterlijk en figuurlijk. Je hebt nu zo veel vragen.”

Zeilster Marit Bouwmeester

Wielrenner Bauke Mollema

,,Een goede beslissing lijkt me. Volksgezondheid moet nu ook op één staan.’’

Turnster Sanne Wevers

,,Ik ben dankbaar voor de moed en kracht die nodig is geweest om dit besluit te nemen. Het is heel bijzonder dat dit gebeurt, een historische beslissing en de juiste ook in deze situatie. Het is ook wel een opluchting. We zaten niet in een situatie dat je de voorbereiding kunt doen die nodig is. Als turnster loop je, meer dan in veel andere sporten, snel een achterstand op. Eventueel pas vanaf 1 juni weer volledig kunnen trainen, dat was eigenlijk niet te doen.”

Marathonloper Michel Butter’

,,Gisteren hoorde ik natuurlijk nog dat de laatste kans die ik had verkeken was. Na die verscherpte maatregelen tot 1 juni was er eigenlijk geen mogelijkheid meer om mij te kwalificeren. En dan vandaag dit nieuws, dat op zich wel in de lijn der verwachting lag natuurlijk. Voor mij is dit positief. Ik heb weer een kans. Nu ik mijn vorm niet kon laten zien, was dit het scenario waar ik op hoopte. Eerst moeten we van het coronavirus af zijn en als alle lichten daarna weer op groen staan dan ga ik voor die marathon. Ja, die motivatie voel ik wel.”

Judoka Juul Franssen

Badmintonster Selena Piek: