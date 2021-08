Geheim Hema-boekje moet Femke Bol (21) helpen in olympische finale: ‘Ik ben best chaotisch’

Vijf voorbeelden Atleten die op grote toernooien asiel aanvragen: eerder regel dan uitzonde­ring

2 augustus Kristina Tsimanoeskaja (24) wil niet meer terugkeren naar Belarus en krijgt asiel in Polen, nadat ze eerder tegen haar wil mee werd genomen naar het vliegveld om terug te keren naar haar thuisland. Deze situatie is niet uniek, legt hoogleraar Gijsbert Oonk, die gespecialiseerd is in sport en asiel, uit. ,,Sporters die asiel aanvragen op Olympische Spelen, dat is eerder regel dan uitzondering.”