Geen paniek bij Van den Hoogenband na positieve coronagevallen: ‘We hebben het echt onder controle’

,,Dat (het scenario, red.) hebben we liever niet, maar we zijn er ook op voorbereid en dat zorgt voor rust, merken we binnen de ploeg”, aldus Van den Hoogenband tijdens de dagen geleden geplande persbijeenkomst bij het olympisch dorp, vlak nadat de laatste twee positieve gevallen van Oogink en het staflid bekend zijn gemaakt. ,,Mensen weten dondersgoed wat ze moeten doen, er is niks van paniek of zorgen”, zegt de chef de mission.

Maar spanning is er wel, erkent hij later. ,,We gaan bijna beginnen, dus mensen hebben gezonde spanning. Men wil graag sporten, daar wil men los in gaan. Dan helpt het natuurlijk niet dat we met dit scenario - nogmaals: waar we rekening mee hebben gehouden - te maken hebben. Maar ik bespeur niet iets van paniek of enorme stress. We hebben het echt onder controle en mochten mensen daar eventjes aandacht voor nodig hebben, dan geven we dat ook binnen het team.”

Openingsceremonie

Van den Hoogenband gaf vervolgens aan dat de Nederlandse sportploeg bij de openingsceremonie wordt vertegenwoordigd door 42 atleten en stafleden. Dat is slechts een klein percentage van de ploeg, die uit 288 sporters bestaat. Niet alle atleten zijn al in Tokio en een behoorlijk deel van de ploeg komt op de eerste dagen van de Spelen al in actie. ,,Het aantal sporters dat meeloopt, is lager dan bij eerdere Spelen. We hebben nog niet de hele ploeg binnen, een behoorlijk aantal sporters verblijft elders en een groot deel komt al heel vroeg in actie. Ik hoor van andere landen ook dat ze met kleinere delegaties dan normaal meelopen. Sporters zijn voorzichtig, want ze willen zo vlak voor de Spelen niet het risico lopen om besmet te raken. De keuze is vrij voor iedereen, dat respecteren we.”

