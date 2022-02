Fraaie boodschap openingsceremonie Olympische Spelen, maar harde werkelijkheid genegeerd

Poetin valt in slaap bij opkomst Oekraïne op openingsce­re­mo­nie

Toeval of niet: maar net toen de ploeg van Oekraïne bij de openingsceremonie in Peking verscheen, dutte de Russische president Vladimir Poetin in om een paar seconden later weer wakker te worden. Was het desinteresse? Of heeft Poetin slaaptekort door de dreigende invasie van Rusland in het buurland?

18:00