Fenomeen Femke Bol in snelste race ooit naar sensationeel brons: ‘Ik was op mijn allerbest’

,,Het is ongelooflijk", stamelde Bol voor de camera van de NOS. ,,Ik wil iedereen die in Nederland zo vroeg is opgestaan bedanken dat ze zijn gaan kijken. Dat helpt zo enorm. Het was ook echt schitterend om eindelijk eens tegen die meiden (Muhammad en Mclaughlin, red) te lopen. Die meiden zijn echt van een bizar niveau. Dat helpt mij zo enorm om nóg beter te worden. Ik moest gewoon echt op mijn allerbest zijn. Dat was de enige manier dat ik hen kon verslaan. Ik mocht geen foutje maken of iets. Dat is wel gelukt. Mijn vorm was er en dat blijkt. Ik wist wel dat ik rond de 52,0 kon lopen. Ik ging zo hard als ik kon. Ik probeerde mee te gaan en ik denk dat dat mij naar deze tijd heeft gebracht. Het is zo gek. Je kijkt zo lang uit naar dit moment en opeens is het gedaan. Dat is juist supermooi, echt heel gaaf.”