Femke Bol ‘als een gek’ naar brons: ‘Ik heb hier zo van genoten’

Astrid verloor in drie maanden tijd haar blonde lokken door ziekte en doorbreekt taboe op Twitter

1 augustus Wanneer haar dochter in de auto naar de Ikea in tranen uitbarst, weet Astrid dat het menens is. ,,Mam, je hebt een hele kale plek!” Een paar dagen later krijgt ze de diagnose Alopecia Areata. Een auto-immuunziekte waar je haar van uitvalt. Na een jaar van radiostilte over de diagnose, spreekt Astrid zich voor het eerst uit op Twitter. ,,Als je een kaal iemand ziet, denk je al snel aan kanker. Dat is zeker niet altijd zo.”