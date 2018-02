Favorieten te over op ijzersterk bezette 500 meter

Door Rik Spekenbrink Noem het vooral geen loterij, de olympische 500 meter van vandaag. Natuurlijk, de loting speelt een grotere rol dan op de vorige Spelen, nu er is teruggeschakeld naar één in plaats van twee omlopen. Maar uiteindelijk wint gewoon de sprinter die zijn zenuwen het best onder controle heeft en een foutloze rit rijdt. Wie er kampioen wordt? Zeg het maar.

Smeekens haalt vooral vertrouwen uit het feit dat hij vorig jaar op dezelfde baan in Gangneung wereldkampioen werd. Hij is misschien wel één van de weinige rijders die niet maalt om het terugschroeven van de 500 met van twee naar één race. Als die regel acht jaar geleden was ingevoerd, was hij al olympisch kampioen geweest (in Sotsji was hij halverwege de snelste ) en had hij drie in plaats van één wereldtitel op zijn cv. ,,Eén keer knallen ligt me wel, dat heb ik bewezen.”