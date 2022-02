Favoriete Suzanne Schulting overtuigt na wereldrecord opnieuw en staat in finale 1000 meter

De 24-jarige Nederlandse, titelverdedigster op deze afstand, eindigde in de eerste kwartfinale in het Capital Indoor Stadium als eerste in een nieuwe wereldrecordtijd. Ook de halve finale schreef ze overtuigend op haar naam.

Xandra Velzeboer kwam in de kwartfinale kort achter Schulting over de finish en ging als nummer twee ook verder in het toernooi, de halve finale bleek vervolgens haar eindstation. Volg het shorttrack live in ons speciale liveblog.