Epke Zonderland loopt finale mis na veel aftrek: ‘Het knaagt wel’

Bart Deurloo deed het aanzienlijk beter dan Zonderland. De Rotterdammer turnde een goede oefening met onder meer een combinatie van twee vluchtelementen. Zijn optreden werd door de jury beloond met een score van 14.400. Bij het laatste WK in 2019 in Stuttgart was een score van 14.366 voldoende om tot de finale door te dringen. Of dat in Tokio ook zo is, dat gaat Deurloo de komende uren zien. Deurloo staat op de lijst nu zesde.

Epke Zonderland in actie tijdens de kwalificaties.

,,Een dubbel gevoel", reageerde Zonderland na afloop. Zelf was hij al verrast dat hij een volledige oefening op deze manier wist te turnen, maar een finaleplek verwacht hij niet. ,,Ergens ook wel frustrerend. Ik voelde me gisteren redelijk fit, als ik dat twee weken had kunnen doortrekken kan ik mijn oefening goed doorturnen. Het knaagt wel: want met een klein beetje betere voorbereiding had het anders kunnen zijn.. Maar ja, wat verwacht je als je niet echt hebt kunnen trainen?” Zonderland kende in aanloop naar de Spelen in Tokio het nodige fysieke ongemak en kampte in Japan vervolgens ook nog met maag- en darmproblemen.

Quote Ik verlies gewoon in de tweede helft veel vanwege de energie, Epke Zonderland

Bart Deurloo

Zonderland verwacht overigens dat Deurloo zich wel plaatst voor de finale, maar voor hemzelf verwacht hij dat het met een score van 13.833 einde oefening is. ,,Dat is niet genoeg voor een finaleplaats.” Zonderland en Deurloo kwamen in de eerste subdivisie uit. Er zijn drie subdivisies, waarvan de laatste om 12.30 uur begint. Na afloop van die derde subdivisie (rond 14.30 uur) is bekend welke turners allemaal naar de finales gaan.

Epke Zonderland verwacht de finale niet te halen.

