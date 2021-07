Emoties schreeuwen om voorrang bij Sanne Wevers na onmogelijke missie

Door Rik Spekenbrink



Misschien gebeurde er iets te veel in het uur na haar kwalificatiewedstrijd. Eerst verneemt Sanne Wevers van de pers dat ze zich verrekend heeft, ze staat op dat moment negende in het tussenklassement op de balk, en niet achtste. Ze kan haar olympische titel van vijf jaar geleden dus niet verdedigen. Nog niet eens omgekleed hoort ze vervolgens dat haar vliegtuig terug naar Nederland morgenochtend om 11.00 uur vertrekt. Een eventuele meerkampfinale van tweelingzus Lieke zal ze dus moeten missen. Lieke is eerste reserve voor die meerkampfinale, Eythora Thorsdottir is tweede reserve.