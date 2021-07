Eerste medaille is binnen! Boogschutters ‘héél trots’ op historisch zilver

Door Arjan Schouten



Op Yumenoshima Park, daar begon de voorspelde Nederlandse medailleregen. Met de eerste van hopelijk vele plakken in Tokio. Zilver op het nieuwe olympische onderdeel: mixed teams, met Steve Wijler naast Gabriele Schloesser-Bayardo. Een uiterst koel en bedreven koppel, zo zag ook chef de mission Pieter van den Hoogenband, die op de lege tribune met een kleine oranje delegatie zat te genieten van Nederlands eerste succes, deze Zomerspelen.

,,We hebben heel veel gedaan hier te zijn. Veel als team getraind. En dat dit dan het resultaat is, het een eer om hier te mogen zitten’‘, sprak Schloesser-Bayardo, op de persconferentie waar alle aandacht naar de Koreanen ging. ,,We hebben hier maandenlang hard voor gewerkt. Individueel en als team. Ik denk niet dat we een betere voorbereiding hadden kunnen draaien richting de Spelen. Ik ben héél trots met de zilveren plak van vandaag’’, vertelde Wijler. Schloesser: ,,Deze medaille is niet alleen voor ons, maar voor het hele handboogschieten in Nederland.”

Volledig scherm Gabriela Schloesser en Steve Wijler (rechts). © EPA

Wijler loodste oranje door de achtste finale tegen Italië, de geboren Mexicaanse schitterde vervolgens tegen de Fransen. En vervolgens kwamen de medailles in zicht, met een ijzersterke halve finale tegen Turkije. Op de totaal verlaten schietbaan in Yumenoshima was het vooral een mentaal spelletjes zonder afleidende factoren. Alleen de zwakke wind zorgde slechts voor kans op een lichte afzwaaier, waar de Turken de meeste moeite mee hadden. Zo kreeg Schloesser al heel vroeg een pijl voor de finale, maar bleef ze buiten het geel. Die misser bleek niet fataal voor het duo, in de vierde set verzekerden ze zich alsnog van de eindstrijd tegen Zuid-Korea en minimaal zilver.

Daarin startte Zuid-Korea, torenhoog topfavoriet met 23 keer olympisch boogschietgoud op zak, met een schok. Nederland pakte brutaal de eerste set, het duo San An en Je Deok Kim trok de stand vervolgens naar 2-2. En al schreeuwend en elkaar oppeppend pakten ze ook de derde set, dankzij een flinke afzwaaier van Wijler. Die 4-2 voorsprong gaven de Koreanen niet meer uit handen, ondanks een ‘tienenfestival’ aan beide kanten in de vierde set. Drie aan Nederlandse kant, drie aan Koreaanse kant. En dat ene puntje bracht Korea het verwachtte goud en Nederland het verrassende zilver.

Import-zilver, deels voortgekomen uit een boogschiethuwelijk. Schloesser werd geboren in Mexico-Stad, kwam vijf jaar terug in Rio nog uit voor Mexico, maar is nu al jaren woonachtig in Limburg met haar man Mike Schloesser. Zelf ook handboogschieter, maar op het niet-olympische onderdeel compound. De wereldkampioen van 2013 was graag bij het succes geweest, zoals hij altijd met zijn vrouw de wedstrijden af gaat. Maar dat was in Tokio niet mogelijk. Ook de mentale support vanuit Limburg bleek voldoende voor succes.

Succes boekte Schloesser-Bayardo als duo vooralsnog gergeld met Sjef van den Berg, in Tokio vooraf ook de gedoodverfde kandidaat om met haar te schieten. Maar bij zijn laatste toernooi verloor Van den Berg gisteren de interne strijd met Wijler en Gijs Broeksma. Wijler zette de beste score neer in de kwalificatie en verdiende daarmee volgens de door bondscoach Ron van der Hoff gemaakte afspraak het ticket voor de gemengde landenwedstrijd.

Zo kende het eerste Nederlandse handboogsucces sinds het historische brons van Wietse van Alten (2000) een toevallige geboorte, met een gelegenheidsduo. En het kan nog mooier worden. Wijler schiet morgen met Van den Berg en talent Broeksma in de landenwedstrijd. Volgend weekend wacht ook nog het individuele toernooi.

