Één positieve test en je glijdt in het hotel uit over de desinfectiespray

BlogDe coronamaatregelen in Peking leken al strikter dan strikt en over de top, maar nu er één persoon positief heeft getest in het hotel van de AD-equipe, blijken de Chinezen nog een paar stappen verder te kunnen gaan om coronaverspreiding tegen te gaan. Wandelen is op eigen risico. En in je eentje de fitnesszaal in mag tot nader order niet meer.

Door Pim Bijl en Rik Spekenbrink



De tegels van het Jin Long Tan Hotel hebben inmiddels veel weg van het ijs van de National Speed Skating Oval. Beide even glad. Meerdere leden uit de AD-ploeg zijn vandaag al uitgegleden vanwege de desinfectiespray waar nu nog frequenter en nog rijkelijker mee wordt gesproeid door het enorme leger personeel in hun witte beschermingspakken.

‘s Ochtends werd de ontbijtzaal al even hermetisch afgesloten. Door de deuren zien we voor de deur een ambulance met zwaailichten staan. Een paar uur later volgt bij de receptie de uitleg, tijdens het reserveren van de fitnesszaal. ,,De gym is niet meer open. We moeten samenkomsten tegengaan.” Het tegenargument dat ik solo op een loopband staan in een uitgestorven fitnesszaal niet zozeer als bijeenkomst zou betitelen, wordt gedecideerd weggewimpeld. ,,Er is een positieve test. We moeten het hele hotel desinfecteren.”

Quote Dat de pechvogel inmiddels is opgehaald en is weggevoerd naar een quarantai­ne­ho­tel betekent blijkbaar nog niet dat de rest van de hotelgan­gers opgelucht adem mag halen

Dat er gigantische verschillen zijn tussen de Chinese en Nederlandse aanpak van het coronavirus, is bekend. En dat de organisatie, het land en het hotel er deze weken alles aan doen het virus zo min mogelijk de olympische deuren binnen te laten glippen, is nog begrijpelijk ook. Op veel momenten lijken de maatregelen echter over de top. Zelfs de frisse buitenlucht wordt om de haverklap ontsmet.

Nu er één positieve test in ons hotel is blijkt het allemaal nog een stap verder te kunnen gaan. Wandelen is inmiddels op eigen risico, de werkruimte op de derde etage is dicht, op iedere verdieping lopen maanmannetjes. Hoe lang het duurt, weet niemand. En dat allemaal omdat er in één van de ruim driehonderd kamers van het vijftien etages tellende gebouw iemand positief heeft getest. Dat de pechvogel inmiddels is opgehaald en is weggevoerd naar een quarantainehotel betekent blijkbaar nog niet dat de rest van de hotelgangers opgelucht adem mag halen. Voorlopig dienen ook zij volgens een nog iets strakker regime te leven.

Ter illustratie: gisteren lag het aantal positieve tests binnen de olympische bubbel op 26. Op een totaal aantal afgenomen tests van 67.137, komt dat neer op 0,04 procent.

