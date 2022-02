Dramatische Spelen voor topfavoriete Shiffrin: ‘Ik voel me voor paal staan’

Shiffrin was donderdag een van de favorieten voor de combinatie. Ze ging op de afsluitende slalom echter onderuit, miste een poortje en greep op het Ice River-parcours wederom naast een medaille.

Na wederom een deceptie sprak Shiffrin na afloop over een olympische ‘grap’. ,,Ik voel me voor paal staan.” Ze maakt zelfs een grap over stoppen met alpineskiën. De hoge verwachtingen waren volgens de 26-jarige skiester niet de oorzaak van het missen van eremetaal. ,,Er zijn zeker punten tijdens de Spelen waar ik de druk voelde. Maar over het algemeen, toen ik aan het racen was, was dat niet het geval.”

Shiffrin maakte tijdens de combinatie gebruik van een andere tactiek om te leren van de fouten die ze eerder maakte op de piste van Yanqing. ,,Dit ging goed, maar toen was ik weer van het parcours af.” De skiester vergeleek haar race met de slalom in de eerste week van de Olympische Spelen. ,,In vergelijking met toen was ik nu rustiger, maar dat had dus niet veel zin. In veel opzichten had ik misschien nerveuzer moeten zijn.”

Emotionele energie

De grote favoriet voor het eremetaal bij het alpineskiën zegt gefrustreerd en teleurgesteld te zijn. Shiffrin is naar eigen zeggen niet bezig met de meningen van anderen over haar ‘falen’ op de Spelen. ,,Ik weet ook dat er een hele chaotische puinhoop van onzin gaat komen over hoe ‘fantastisch’ ik gefaald heb de laatste weken op de momenten die telden. Het is echt vreemd, maar ik ben daar nu niet eens bang voor. Misschien komt het omdat ik geen emotionele energie meer heb om te geven”, zei de skiester.

Shiffrin, de grootste troef van het Amerikaanse alpineteam voor olympisch succes en een van de beste slalomskiesters in de sport, richt zich nu op de landenwedstrijd voor gemengde teams van zaterdag. Dat is haar laatste kans om nog een medaille te winnen in China. Ze gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om tijdens de landenwedstrijd haar beste prestatie te leveren. ,,Ik kom hier vrijdag terug om wat parallelreuzenslalom te skiën, want zo’n idioot ben ik.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.