Drama op BMX-baan: zware crash Laura Smulders finale, Van Gendt stelt teleur, Kimmann wel naar finale

Voor Laura Smulders waren de halve finales na twee bochten al voorbij. Ze raakte uit balans, tikte een voorligger aan en nam Judy Baauw mee in haar val. Smulders bleef lange tijd liggen op het Japanse asfalt, maar haalde wel de finish in de hoop in heat twee toch weer fris aan de start te staan. Dat bleek onmogelijk. Smulders startte nog wel, maar liet ze het na 20 meter al gedesillusioneerd lopen. Haar olympisch toernooi zit erop.



Laura Smulders veroverde als jonkie in 2012 olympisch brons. Daarna werd ze twee keer wereldkampioen en ook was ze twee keer de beste van Europa. Ze was de grote favoriete voor goud in het BMX’en. Laura's zus Merel Smulders maakt nog wel kans op de eindstrijd.