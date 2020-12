Doping-klokkenluider: ‘Rusland bedriegt olympische beweging nog steeds’

De voormalig medewerker van het Russische antidopingbureau Rusada zette als kroongetuige in de ARD-documentaire 'Staatsgeheim doping - Hoe Rusland zijn kampioenen maakt' de val van zijn land als sportnatie in gang. Sindsdien leeft hij met zijn gezin op een geheime locatie in de VS. ,,We beschouwen Rusland niet meer als ons vaderland, alleen nog als de plaats waar we geboren zijn", zegt Stepanov in een interview met het Duitse persbureau DPA. ,,We hebben ook geen plannen meer ooit terug te keren. Nu moeten we zien of we voor altijd hier mogen blijven.”

In de eind 2014 uitgezonden reportage vertelde Stepanov over een door de staat aangestuurd dopingsysteem. Kort ervoor had hij Rusland verlaten om via Duitsland in de VS te belanden. Zijn onthullingen - en die van zijn vrouw die als atlete ongestoord doping mocht gebruiken - leidden er mede toe dat Rusland sancties kreeg opgelegd.

Quote De Russische regering gaat gewoon door met het bedrog en bedriegt de olympische beweging Vitali Stepanov

Onlangs werd het land nog door sporttribunaal CAS voor twee jaar uitgesloten van deelname aan grote sportevenementen, een halvering overigens van de eerder door wereldantidopingbureau WADA uitgesproken straf. ,,De Russische regering gaat gewoon door met het bedrog en bedriegt de olympische beweging", is zijn overtuiging.

Volledig scherm Joelia Stepanova. © AP

Spijt van zijn handelen heeft hij in geen geval. ,,De waarheid is aan het licht gekomen en relevante organisaties werden gedwongen maatregelen te nemen. Dat stemt me positief. Ik denk dat de antidopingbeweging sterker is geworden. Toen we hieraan begonnen was mijn indruk dat er zeker in Rusland geen sprake was van een strijd tegen doping. Dat alles en iedereen corrupt was en de gezondheid van sporters totaal onbelangrijk was.”



Stepanov, tegenwoordiger als adviseur verbonden aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) blijft realistisch. Hij ziet "betere kansen voor zuivere atleten" om succesvol te zijn in internationale wedstrijden. ,,Maar het is een strijd zonder einde."

