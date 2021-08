Dochter Bruce Springsteen wint zilver: ‘Born to jump’

Door Natasja Weber



Hoe zou ‘The Boss’ zaterdag naar de ontknoping van de zinderende teamfinale springen op de Olympische Spelen hebben gekeken? Jessica Springsteen lichtte een tipje van de sluier op: ,,Mijn hele familie zit thuis in New Jersey in USA-outfit en met vlaggetjes voor de buis. Ik heb de afgelopen dagen al heel wat foto’s voorbij zien komen”, zei de jonge amazone die zich eerder in de week niet wist te plaatsen voor de individuele finale. ,,Mijn ouders waren voor de Olympische Spelen net zo opgewonden als ik. Mijn olympische droom is ook hun droom. Ik ben blij dat ik mijn vader en moeder trots kan maken.”



Normaal gesproken hadden de Springsteentjes ongetwijfeld op de tribune gezeten van het fabelachtige Hippisch Stadion van Tokio. Bruce en zijn vrouw Patti Scialfa (ook een singer songwriter) reizen hun dochter regelmatig achterna, zeker in de zomermaanden als Jessica in Europa vertoeft om aan grote concoursen deel te nemen. Of het nu gaat om wedstrijden in St. Tropez, Londen of Valkenswaard; de kans is groot dat Bruce met een grote zonnebril op de tribune zit.