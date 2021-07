Dochter Bruce Springsteen in olympische dressuurequipe VS

Alsnog OKT in Doha: Zonderland kan ticket naar Tokio verliezen

3 juni Epke Zonderland kan in theorie nog steeds zijn ticket voor de Olympische Spelen in Tokio kwijtraken. De internationale turnfederatie FIG maakte vandaag bekend dat er eind juni toch nog een wereldbekerwedstrijd voor toestelspecialisten in Doha wordt gehouden. Dat laatste kwalificatiemoment werd eerder vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. De Japanner Hidetaka Miyachi zou Zonderland daar nog kunnen passeren op de olympische ranglijst.