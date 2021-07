Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag zeven op de Olympische Spelen

BMX’er Kimmann met scheur in knie naar goud

BMX’er Niek Kimmann heeft op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille gegrepen. De 25-jarige fietscrosser uit Lutten was in de finale op het Ariake Urban Sports Park verreweg de sterkste. De Brit Kye Whyte pakte zilver, de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez Yepes het brons. Kimmann kwam maandag tijdens een training nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in de knie op.



Met de zege schreef Kimmann ook nog eens geschiedenis. Hij bezorgde Nederland het eerste olympisch goud in het BMX’en. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio eindigde hij als zevende in de finale, waarin landgenoot Jelle van Gorkom toen zilver pakte. In 2012 was de primeur voor Laura Smulders die in Londen brons veroverde. Dat deed haar zus Merel haar in Tokio na, kort nadat Kimmann zijn gouden race had gereden.

Volledig scherm © Pro Shots / George Deswijzen

Bouwmeester plots weer op koers voor goud

Marit Bouwmeester doet na race negen en race tien plots mee voor de medailles in de Laser Radial-klasse. De 33-jarige Friezin heeft zich gerevancheerd na de baaldag en klom van de zevende naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Bouwmeester klom naar de tweede stek in het klassement en slonk het gat met de Deense lijstaanvoerster Anne-Marie Rindom tot zeven punten: 64 punten en 71 punten. De Zweede Josefin Olsson bezet de derde plek, acht punten achter Bouwmeester. Zondag is de medalrace. Daarin tellen de punten dubbel.

Deceptie voor Holland Acht

De roeiers van de Holland Acht zijn bij de Olympische Spelen van Tokio op een teleurstellende vijfde plaats geëindigd. Het paradepaard van de Nederlandse roeivloot deed in de finale op de Sea Forest Waterway geen moment mee om de medailles. Al vanaf de start lag de boot vijfde en gedurende de twee kilometer lange race wist de ploeg die positie niet te verbeteren. Het goud was voor Nieuw-Zeeland, het zilver voor Duitsland en het brons voor Groot-Brittannië.



De teleurstelling bij de roeiers van de Holland Acht was dan ook groot. ,,We kwamen hier om te winnen, we waren zo dominant in de heats en dat gaat in de olympische finale alles wat in de voorbereiding zo goed ging niet goed. We misten alle agressiviteit. Dit is extreem teleurstellend”, zei Robert Lücken, de man op de slagpositie.

Volledig scherm © ANP

Penaltydrama voor voetbalsters tegen VS

Oranje is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. De Europees kampioen en vice-wereldkampioen verloor in Yokohama na een 2-2 gelijkspel in de strafschoppenserie met 4-2 van de Verenigde Staten, terwijl de kansen er zeker waren om de wereldkampioen te verslaan. Het mooie tijdperk van Sarina Wiegman, die na vier succesvolle jaren bij Oranje bondscoach van Engeland wordt, kent daarmee een treurig slot.



In de 80ste minuut had Lieke Martens al de ultieme kans om Oranje naar de halve finale tegen Canada te schieten, maar haar zwak ingeschoten penalty werd gestopt door de Amerikaanse keepster Alyssa Naeher. In de penaltyserie scoorden vervolgens ook uitblinker Vivianne Miedema en Aniek Nouwen niet vanaf elf meter.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

