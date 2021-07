Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag vier op de Olympische Spelen

Judo

Voor Juul Franssen eindigen de Spelen in een tranendal. ,,Sport kan heel mooi zijn, maar ook heel wreed”, sprak de 31-jarige debutante. Franssen verloor in de strijd om een bronzen plak van de Italiaanse Maria Centracchio, in de golden score en op straffen. In de klasse tot 63 kilogram verloor ze in de kwartfinales van de Française Clarisse Agbegnenou, de nummer 1 van de wereld en vijfvoudig wereldkampioene. In de herkansing was ze op ippon te sterk voor de Braziliaanse Ketleyn Quadros.

Triatlon

De Nederlandse triatlete Rachel Klamer heeft op haar derde Olympische Spelen haar beste resultaat behaald. De 30-jarige Beuningse rukte in de olympische wedstrijd in Tokio in de afsluitende 10 kilometer hardlopen op naar voren en eindigde op de zeer verdienstelijke vierde plaats. Een medaille was te hoog gegrepen. Vijf jaar geleden werd Klamer nog tiende op Spelen. Flora Duffy uit Bermuda, de gedoodverfde favoriete, veroverde de olympische titel.

Volledig scherm Rachel Klamer. © ANP

Persconferentie NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF vindt het lastig te achterhalen waar de coronabesmettingen binnen de Nederlandse ploeg op de Spelen vandaan komen. Vijf van de zes leden van TeamNL die momenteel in een quarantainehotel in Tokio zitten omdat ze positief hebben getest op het coronavirus, zaten aan boord van hetzelfde KLM-toestel. ,,Maar de garantie dat daar de besmettingen vandaan komen, die is er absoluut niet”, zei technisch directeur Maurits Hendriks op een ingelaste persconferentie in Tokio, samen met chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Mountainbike

De Nederlandse Anne Terpstra eindigde als vierde in de olympische mountainbikewedstrijd bij de vrouwen. Anne Tauber, die lang met Terpstra samen reed, viel aan het slot van de race, na materiaalpech, terug naar een plek buiten de top-10. De Zwitserse Jolanda Neff won de wedstrijd met grote overmacht. Ook het zilver en brons gingen naar Zwitserland. Sina Frei werd tweede voor Linda Indergand, op ruim een minuut achter de 28-jarige winnares.

Volledig scherm Anne Terpstra (l). © AFP

Tafeltennis

Ondanks een sterke start slaagde Britt Eerland er niet in om te stunten in de de achtste finales in Tokio. De Schiedams verloor van Hoi Kem Doo uit Hongkong. De als achtste geplaatste speelster was in vijf games te sterk voor de Nederlandse nummer 16 van de plaatsingslijst: 13-11, 5-11, 8-11, 9-11 en 8-11.

Basketbal

De Nederlandse 3x3 basketballers slaagden er niet in om zich te plaatsen voor de halve finales. Rusland maakte aan de olympische illusies van Oranje een einde: 21-19 . Eerder op de dag verloor de Nederlandse ploeg al van Letland, waardoor directe plaatsing voor de halve eindstrijd werd misgelopen. Oranje won vier van de acht gespeelde wedstrijden in Tokio.

Volledig scherm Arvin Slagter (r) in actie tegen Rusland. © AP

Dressuur

De Nederlandse dressuurequipe is als vijfde geëindigd in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen van Tokio. Die positie bezette TeamNL al nadat Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud in actie waren gekomen. Edward Gal slaagde er in de avondsessie niet in Nederland nog een plaatsje te doen stijgen. Het goud was voor Duitsland, voor de negende keer sinds 1984.

Voetbal

De Nederlandse voetbalsters zijn overtuigend groepswinnaar geworden. Door goals van Lineth Beerensteyn (2), invalster Vivianne Miedema (2), Lieke Martens (2), Shanice van de Sanden en Victoria Pelova werd China in de laatste poulewedstrijd met 8-2 verslagen. In de kwartfinales stuiten de Leeuwinnen komende vrijdag op de Verenigde Staten.

Handbal

De handbalsters denderden door na hun sterke start tegen Japan (32-21). In een doelpuntrijk duel werd ook Zuid-Korea verslagen: 36-43. Lois Abbingh kroonde zich tot topscorer van de wedstrijd met zes doelpunten.

Hockey

De Nederlands hockeyers konden ook in de derde poulewedstrijd niet overtuigen. Tegen Canada, bepaald geen grootmacht in het hockey, boekte Oranje wel een 4-2 overwinning. De hockeyers verloren hun eerste duel met 3-1 van België en tegen het veel lager ingeschatte Zuid-Afrika won de formatie van bondscoach Max Caldas met 5-3. Nederland speelt donderdag tegen Groot-Brittannië.

