Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag acht van de Olympische Spelen

Windsurfgoud

In het windsurfen zet Nederland al jaren de toon. Dorian van Rijsselberghe won op de Olympische Spelen van 2012 en 2016 het goud in de RS:X-klasse. Zijn opvolger komt ook uit Nederland: Kiran Badloe. In een bizarre medalrace bleef hij uit de problemen en surfte naar het goud. De 26-jarige windsurfer was oppermachtig in het water van Tokio, want zijn olympische titel was gisteren al binnen. Badloe hoefde alleen maar overeind te blijven. Zijn voorganger keek 'apetrots’ toe.