Dit waren de Nederlandse hoogte- en dieptepunten van dag twee op Olympische Spelen

Wielrennen

De vraag was niet of Nederland goud zou pakken, maar wie van de vier: Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos of Demi Vollering? Het draaide uit op een fiasco. De onbekende Oostenrijkse Anna Kiesenhofer die dit jaar slechts twee wedstrijden reed en niet in een peloton durft te rijden, bleef als enige vroege vluchter vooruit. Van Vleuten veroverde zilver, maar dacht gewonnen te hebben. ,,Ruud, ik had het helemaal mis", zei ze na afloop tegen haar verzorger. ,,We hebben verkeerd geteld", legde Van der Breggen uit. Woensdag kunnen de Nederlandse dames zich revancheren in de tijdrit.

Tennis

Kiki Bertens werd zaterdag uitgeschakeld in het enkelspel, maar is in Tokio eigenlijk omdat ze het haar goede vriendin Demi Schuurs had beloofd. Samen kwamen ze zondag in het dubbelspel uit tegen Caroline Garcia en Kristina Mladenovic uit Frankrijk. De eerste set ging moeizaam van start, maar ondanks een 1-4 achterstand werd de set toch nog na een tie-break door het Nederlandse duo gewonnen. De tweede set ging met 7-5 naar de Fransen, maar in de beslissende supertie-break overleefde het duo een matchpoint tegen en trokken ze de beslissende set met 11-9 naar zich toe.



Hockey

De Nederlandse mannen verloren met 3-1 van België en moesten tegen Zuid-Afrika al vroeg in het toernooi flink aan de bak. Even leek Nederland met met het schaamrood op de kaken te verliezen van de ‘hockeydwerg’, maar een 0-3 achterstand werd tijdig gerepareerd. De ploeg van Max Caldas zegevierde uiteindelijk met 5-3 en boekte zodoende de eerste groepszege. Lees hier verder.

Basketbal

Na een nederlaag tegen Servië en een overwinning op het Russische team hebben de 3x3 basketballers de derde wedstrijd gewonnen. Gastland Japan werd met 21-20 verslagen. Later in de middag werd ook China met 21-18 verslagen en bezetten de basketballers nu de derde plaats. Nederland speelt maandag tegen België en Polen.

Kano

Martina Wegman heeft zonder problemen de halve finale van het kanovaren bereikt. De 32-jarige Wegman legde de twee heats op de kanobaan van Tokio vrijwel foutloos af. Dinsdag wacht de halve finale, diezelfde dag volgt nog de finale. De beste tien gaan door.

Handbal

De eerste overwinning is binnen voor het Nederlandse handbalteam. Thuisland Japan werd met overtuigende cijfers verslagen: 32-21. Maar lichte zorgen zijn er ook: de winst ging letterlijk gepaard met uitglijers. Lees hier verder.

Zwemmen

Een stunt bij de estafetteploeg 4x 100 meter vrije slag bleef uit. Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Kim Busch finishten net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro als vierde in de finale. Arno Kamminga kwam ook in actie. De 25-jarige zwemmer plaatste zich met een tijd van 58,19 seconden voor de finale van de 100 meter schoolslag. Daarmee was hij iets langzamer dan een dag eerder, toen hij 57,80 klokte. Kira Toussaint bereikte de halve finales. Ze tikte aan na 59,21 seconden en dat was genoeg voor een plek in de halve eindstrijd. Ook Maaike de Waard plaatste zich op het nippertje. De mannenploeg op de 4x100 vrij wist zich niet te plaatsen voor de finale.

Turnen

Sanne Wevers mag haar olympische titel op de balk niet verdedigen. Wevers zette een score neer van 13,866 en dat was niet voldoende om zich te plaatsen voor de finale. Ook de landenfinale werd met het team niet gehaald. Na afloop vertelde ze aan de NOS over de zaak rondom haar vader Vincent, tevens haar trainer: ,,Ik vind het jammer dat onze hele sport kapot is gemaakt in Nederland.” Lieke Wevers en Eythora Thorsdottir haalden de finale van de meerkamp niet.

Zeilen

Marit Bouwmeester beleefde een slechte eerste dag op het water. Na twee tegenvallende resultaten staat de regerend olympisch kampioene slechts achttiende. ,,Het ligt allemaal dicht bij elkaar, het is close-racing. Maar ik heb twee kostbare fouten gemaakt en dat heeft veel punten gekost.” Kiran Badloe kende ook een zwakke start, maar herstelde zich. Hij won de derde race en staat nu ook op die plek in het klassement. ,,Ik ga de rest van de week lekker knallen om zoveel mogelijk naar voren te varen.” Lees hier meer. Lilian de Geus werd achtste en elfde in haar openingsraces, maar won haar derde wedstrijd. Ze staat zesde.

Beachvolleybal

Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn het olympische beachvolleybaltoernooi tegenvallend begonnen. Het als dertiende geplaatste Nederlandse duo verloor in drie sets van de Spaanse vrouwen Liliana Fernandez Steiner en Elsa Bacuerizo McMillan. Het werd in een gelijkopgaand duel 21-19 18-21 14-16

Schermen

Voor Bas Verwijlen zitten de Spelen er al op. In de achtste finales kwam hij tegen Fransman Romain Cannone goed terug van een 3-8 achterstand tot 10-11, maar vervolgens zag hij zijn tegenstander toch weer weglopen. Het waren voor Verwijlen zijn vierde Spelen.

Badminton

Selena Piek en Robin Tabeling zijn uitgeschakeld. Piek en Tabeling verloren zondag hun tweede partij en maken geen kans meer op een plek in de kwartfinales.



