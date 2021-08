Dit mag je zaterdag niet missen op de Olympische Spelen

Atletiek: nummer drie voor Hassan?

Vanaf 12.45 uur

Op de slotdag van het atletiektoernooi in het Olympisch Stadion loopt Sifan Hassan haar derde finale. Op de 10.000 meter wordt een felle strijd verwacht met Letesenbet Gidey, de Ethiopische vrouw die in juni haar in Hengelo gelopen wereldrecord afpakte. Ook van de partij: Susan Krumins, na een aanloop vol moeilijkheden door achillespeesproblemen. Om 14.30 uur lopen de 4x400 meter vrouwen met Femke Bol de finale, twintig minuutjes later is het de beurt aan het Nederlandse mannenteam dat zich ook heeft geplaatst.

Baanwielrennen: finale madison

09.55 uur

Eén finale-onderdeel vandaag: Yoeri Havik en Jan Willem van Schip komen in actie op de madison, ook wel de koppelkoers. Ze zijn geen torenhoge favoriet, maar op de baan in Izu gebeuren deze dagen wonderlijke dingen met de renners in het oranje. En Van Schip toonde in het omnium al aan goed in vorm te zijn, hij greep maar net naast de medailles. Bij de madison doen zestien landen mee, het gaat om 200 ronden, goed rekenen is een vereist.