Dit mag je vrijdag niet missen op de Olympische Spelen

De vrijdag in Tokio kan vanuit oranje oogpunt legendarisch worden. Drie keer goud op één dag, het zou kunnen, en het is volgens databedrijf Nielsen Gracenote ook pas twee keer gebeurd in de historie. Ook mooi: alle hoogtepunten zijn in Nederland overdag. Een overzicht van dag 13.

Boksen: Fontijn tegen haar rivale

Vanaf 07.00 uur

In het begin sprak Nouchka Fontijn niet meer met Lauren Price. Ze nam het de Britse kwalijk dat die in 2019 op de WK protest aantekende na de finale. Na drie kwartier veranderde de jury van gedachte, was Fontijn plots haar wereldtitel kwijt aan de vrouw uit Wales.

Begin dit jaar troffen beiden elkaar weer, tweemaal zelfs. Beide keren won Fontijn. En daarmee zette ze ook een streep onder dat WK. Maar beladen zal het alsnog zijn, als de Schiedamse en Price in de ochtend om 07.00 uur de ring betreden, met als inzet een plek in de olympische finale.

Baanwielrennen: Jeffrey versus Harrie

Vanaf 08.30 uur

Klinkt als de titel van een stripboek, en zo mooi is het verhaal ook. Op de sprint nemen twee oersterke Hollanders het tegen elkaar op. Natuurlijk, er doen er nog twee mee, er zijn nog eerst nog halve finales. Maar deze twee waren woensdag in de heats en donderdag in de kwartfinales duidelijk het sterkst. Samen wonnen ze al het goud in de teamsprint. Maar wie is individueel het sterkst?

Ook op het programma op de baan in Izu: de madison bij de vrouwen, met Kirsten Wild en Amy Pieters.

Hockeyfinale: toch weer de klassieker

Vanaf 12.00 uur

Nederland - Argentinië om hockeygoud. Het affiche kwam vooral begin deze eeuw vaak voorbij, toen icoon Luciana Aymar nog meespeelde bij Las Leonas. Die is gestopt, en met haar nog wel een paar grote speelsters. Maar Argentinië is in Tokio toch weer gewoon goed.

In de kwartfinale werd overtuigend gewonnen van Duitsland, in de halve finale ging het India van coach Sjoerd Marijne over de knie. En Argentinië is de laatste ploeg die begin 2020 van het Nederlands elftal wist te winnen. Maar het moet gezegd: Oranje maakt de meeste indruk in Japan. Wordt die zure zilveren medaille van vijf jaar geleden om 12.00 uur weggepoetst?

Atletiek: Hassan op voor nummer twee

Vanaf 13.25 uur

Hét verhaal in Tokio tot nu toe. Sifan Hassan die gaat voor goud op de 1500, 5000 én 10.000 meter. De middelste afstand heeft ze al afgevinkt, vrijdag om 14.50 uur staat voor haar het kortste nummer op het programma. De Keniaanse Faith Kipyegon is op voorhand de belangrijkste concurrente voor Hassan.

En je kunt rustig blijven zitten, om 15.30 gaat de 4x100 meter estafette voor vrouwen van start. In de halve finale ging het bij de eerste wissel niet helemaal soepel, maar als nummer acht ging Nederland net door naar de finale.

