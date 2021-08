Dit mag je niet missen op slotdag van de Spelen: marathon, baanwielrennen en slotceremonie

De slotdag van de Olympische Spelen is traditioneel niet heel rijkelijk gevuld. Toch valt er voor Nederland nog wat te winnen op de laatste dag, alvorens Sifan Hassan de Nederlandse vlag het Olympisch Stadion in Tokio binnendraagt waar vervolgens het vuur wordt gedoofd. Een overzicht van wat u niet mag missen.

Marathon

Vanaf 00.00 uur

Opblijven vanavond, als u van hardlopen houdt. Vannacht om klokslag 00.00 uur (07.00 Japanse tijd) worden de mannen op de marathon weggeschoten. In Sapporo, 1000 kilometer boven Tokio, want daar zou het niet zo warm zijn, was ooit het idee. Zal je net zien: kampt Sapporo al dagen met hitterecords. De omstandigheden zijn er monsterlijk, zo bewees de vrouwenwedstrijd wel. Namens Nederland starten Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen. Outsiders zo lijkt het, in een veld vol giganten. Topfavoriet? Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge. Maar houd ook de twee andere Kenianen Amos Kipruto en Lawrence Cherono maar in de gaten.

Volledig scherm Abdi Nageeye. © ANP

Baanwielrennen

Vanaf 03.00 uur

Nog één laatste dag spektakel op de wielerbaan van Izu. Kirsten Wild gaat na haar val in de koppelkoers gebutst en geschaafd op voor haar laatste medaillekans in het omnium. Op de keirin doet de Nederlandse koning van deze Zomerspelen met twee goud op zak nog een laatste gooi naar een medaille: Harrie Lavreysen, die via de herkansingen de eindstrijd bereikte.

Volledig scherm Harrie Lavreysen. © AP

Finales teamsporten

Vanaf 04.30 uur

Bij basketbal (topfavoriet VS tegen thuisfavoriet Japan), handbal (Oranjes plaaggeest Frankrijk tegen de Russen) en volleybal (Brazilië-Amerika) draaien de vrouwen allemaal hun finale af op de slotdag. Bij de mannen wacht als allerlaatste evenement van deze Spelen nog een ultieme kraker in het waterpolo: Griekenland-Servië.

Volledig scherm Franse handbalsters na het bereiken van de finale. © REUTERS

Volledig scherm De Griekse waterpoloër Angelos Vlachopoulos. © AFP

Sluitingsceremonie

Vanaf 13.00 uur

Na 17 dagen topsport worden de Olympische Spelen traditioneel afgesloten met een afsluitingsceremonie in het Olympisch Stadion in Tokio. Net als bij de opener is er opnieuw geen publiek welkom in Tokio, daarom zal het thema zijn ‘the world we share’. Corona zal een belangrijke rol spelen, net als ruim twee weken terug. Centraal staat de vraag: hoe ziet sport er in de toekomst uit, aldus een persbericht van het IOC. Namens Nederland draagt Sifan Hassan - goed voor twee goud en één brons - de vlag.

Volledig scherm Sifan Hassan draagt tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag. © REUTERS

